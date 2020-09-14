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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

İngiltere'de Covid-19 yasağı protesto edildi

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İngiltere'de Covid-19 yasağı protesto edildi
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanması protesto edildi.

StandUpX önlem ve aşı karşıtı grup, yasağa rağmen başkent Londra'daki Parlamento Meydanında bir araya geldi. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı eylemin başında polis uyarıda bulundu.

Yapılan konuşmalarda salgın kapsamında alınan önlemlerin hem gereksiz olduğu hem de özgürlükleri sınırlandırdığı iddia edildi. Eylemciler, hükümetten önlemleri geri almasını istedi.

Grup üyeleri, daha sonra yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Başbakanlık ofisi 10 Numara'ya yürüdü. Burada "6 kişi kuralını kabul etmiyoruz" şeklinde slogan atan eylemciler, polisin uyarısının ardından yolun karşısına geçerek protestolarını sürdürdü.

Grubun geçen ay düzenlediği gösteriye, binlerce kişi katılmıştı.

6 KİŞİ KURALI

İngiltere'de son günlerde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasaklanacağı ve yasağın 14 Eylül'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

Bazı istisnalar hariç 6'dan fazla kişinin kapalı ya da açık alanlarda buluşmasını yasaklayan kural, kuralı ihlal edenlere ilk etapta 100 sterlin (yaklaşık 965 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 3 bin 200 sterline kadar para cezasını gerektiriyor.

Avrupa'da Covid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de son 1 ayda yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000'in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son günlerde 3 bini geçmeye başladı.

 

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