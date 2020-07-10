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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 650'ye çıktı

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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 650'ye çıktı
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 650'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 650'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkede toplam ölü sayısı 44 bin 650'ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 512 artarken, toplam sayı 288 bin 133 oldu.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

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