MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere’de corona virüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 70’e yükseldi
GeriDünya İngiltere’de corona virüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 70’e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

İngiltere’de corona virüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 70’e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere’de corona virüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 70’e yükseldi
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs(corona virüs) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e yükseldi. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği'nin İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada, en son 25 yaşındaki Sonya Kaygan adındaki bir Kıbrıslı Türkü kaybettiklerini belirtti.

"Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu virüsü ciddiye alın! Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullanan Horozoğlu, "Yüreğimiz dayanmıyor artık, daha kaç can vermemiz lazım bu illete. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e ulaştı. En genç kaybımız ise Sonya" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle