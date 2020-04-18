Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)
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İngiltere’de corona virüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 70’e yükseldi
Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs(corona virüs) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e yükseldi. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği'nin İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada, en son 25 yaşındaki Sonya Kaygan adındaki bir Kıbrıslı Türkü kaybettiklerini belirtti.
"Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu virüsü ciddiye alın! Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullanan Horozoğlu, "Yüreğimiz dayanmıyor artık, daha kaç can vermemiz lazım bu illete. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e ulaştı. En genç kaybımız ise Sonya" dedi.
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