İngiltere’de corona virüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 70’e yükseldi

"Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu virüsü ciddiye alın! Bana bir şey olmaz demeyin" ifadelerini kullanan Horozoğlu, "Yüreğimiz dayanmıyor artık, daha kaç can vermemiz lazım bu illete. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 70'e ulaştı. En genç kaybımız ise Sonya" dedi.