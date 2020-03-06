İngiltere’de Corona Virüsten ilk ölüm
İngiltere’de bir kişi Corona Virüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. 116 Corona Virüs hastası olan İngiltere’de yetkililer virüs kaynaklı ilk ölüm olduğunu açıkladı.
İngiltere’nin Berkshire bölgesinde Corona Virüs olduğu tespit edilen bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada yaşlı bir hastanın dün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Dünya genelinde Corona Virüs hasta sayısı 98 bin 382 kişiye yükseldi, virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 383 oldu. Dünya genelinde ülkeler virüse karşı tedbir alırken, ABD Senatosu Corona Virüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolar bütçe ayırdı.
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