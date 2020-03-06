İngiltere’de Corona Virüsten ilk ölüm

İngiltere’nin Berkshire bölgesinde Corona Virüs olduğu tespit edilen bir hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Ulusal Sağlık Dairesi tarafından yapılan açıklamada yaşlı bir hastanın dün hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünya genelinde Corona Virüs hasta sayısı 98 bin 382 kişiye yükseldi, virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 383 oldu. Dünya genelinde ülkeler virüse karşı tedbir alırken, ABD Senatosu Corona Virüs ile savaşmak için 8,3 milyar dolar bütçe ayırdı.