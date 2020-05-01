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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 19:14,Son Güncelleme:

İngiltere'de corona virüsten bir günde 739 kişi hayatını kaybetti

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İngiltere'de corona virüsten bir günde 739 kişi hayatını kaybetti
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İngiltere'de son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artarak 27 bin 510 oldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock’un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artışla 27 bin 510’a yükseldi.

Hancock, nisan ayının son gününde 122 bin 347 test yapılarak hükümetin koyduğu 100 bin test hedefinin de aşıldığını kaydetti.

Böylece ülkede toplam test sayısı 1 milyon 23 bin 824 olurken, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 201 artışla 177 bin 454’e çıktı.

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