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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

İngiltere'de corona virüs salgınında son tablo

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İngiltere'de corona virüs salgınında son tablo
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İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 41 bin 736'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 38 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 41 bin 736'ya çıktı. Vaka sayısı ise 1056 artarak 296 bin 857'ye ulaştı.

Son 24 saatte 93 bin 163 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 866 bin 481 oldu.

İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

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