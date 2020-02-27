MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere’de corona vakası 15’e yükseldi
GeriDünya İngiltere’de corona vakası 15’e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 13:15,Son Güncelleme:/

İngiltere’de corona vakası 15’e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere’de corona vakası 15’e yükseldi
Abone Olgoogle-news

İngiltere’de 2 kişiye daha corona virüsü teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 15’e yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü İngiltere’yi de alarma geçirdi. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, bugün yaptığı açıklamada 2 kişide daha corona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 15’e yükseldiğini söyledi.

Virüsün hastalara İtalya ve Kanarya Adaları grubundan Tenerife’de geçtiği belirtilirken, hastaların başkent Londra’daki Royal Liverpool ve Royal Free Hastanesindeki enfeksiyon merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.

Çin’de corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 747’ye yükselirken, Fransa’da 2, Güney Kore’de 13, Japonya’da 4’ü karantina gemisinde 4’ü ülke genelinde olmak üzere toplam 8, İtalya’da 12, İran’da 22, Hong Kong’da 2, Tayvan’da 1 ve Filipinler’de 1 kişi hayatını kaybetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle