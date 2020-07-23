Kraliyet ailesi hakkında bomba iddia! 'Daha az zeki'

Jamaika doğumlu İngiliz yazar Lady Campbell, 1992 yılında ‘en çok satanlar listesine’ giren “Diana in Private: The Princess Nobody Knows” adlı kitabı yazmıştı. Lady Campbell, yeni kitabı “Meghan ve Harry: Gerçek Hikaye” adlı kitabının tanıtımında basına konuştu.

Campbell, Prens Harry’nin Mehgan Markle’dan daha az zeki olduğunu ve Meghan ne derse yaptığını çünkü eşini çaresizce memnun etmeye çalıştığını öne sürdü.