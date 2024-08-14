İngiltere'de 'ciddi' sağlık uyarısı: Kanala sodyum siyanür döküldü

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İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Walsall kanalına zehirli kimyasal madde olan sodyum siyanürün dökülmesinin ardından suyla teması olanlara "ciddi sağlık riski" uyarısında bulunuldu.

Walsall Belediyesinden yapılan açıklamada, kanala kimyasal madde dökülmesinin "büyük olay" olarak değerlendirildiği ve çok yönlü müdahalede bulunulduğu bildirildi.

Çevre Ajansı'nın suda sodyum siyanür ve diğer kimyasalları test etmek için çalışmalar yürüttüğü kaydedilen açıklamada, sodyum siyanürün suda çözündüğüne dikkati çekildi.

Açıklamada, halka kanal ve civarındaki bölgeden kaçınmaları gerektiği vurgulanarak, suyla doğrudan fiziksel temasın sağlık açısından potansiyel ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, açıklamada, kanaldan balık alanların bu balıkları yememesi gerektiğinin altı çizildi.

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"HALKIN ENDİŞESİNİ ANLIYORUZ"

Walsall Belediye Konseyi Başkanı Garry Perry de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimyasal maddenin nöbetlere, kusmaya ve bilinç kaybına neden olabilen "sodyum siyanür" olduğunu doğruladı.

Perry, "(Halkın) endişesini anlıyoruz. Elbette bireyleri korumak için doğru önlemleri almak üzere elimizden geleni yapmak istiyoruz." dedi.

Çevre Ajansı'na göre, kimyasala maruz kalmak baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kalp atış hızında değişiklik ve bilinç kaybına neden olabilir.

Etkilenen bölgede kanal suyuna maruz kalan ve kendini iyi hissetmeyenlerin 111'i ya da acil durumlarda 999'u arayarak sağlık tavsiyesi alması gerekiyor.