×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de chikungunya virüsü vakaları hızla artıyor

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Chikungunya Virüsü#Vaka Sayısı
İngilterede chikungunya virüsü vakaları hızla artıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 12:33

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü vakalarının iki kattan fazla arttığını bildirdi. Vakaların büyük çoğunluğunun Hindistan, Sri Lanka ve Morityus seyahatleriyle bağlantılı olduğu, virüsün İngiltere'de bulunmayan iki sivrisinek türü aracılığıyla bulaştığı ve ülkede yayılma riskinin olmadığı kaydedildi.

Haberin Devamı

UKHSA'dan yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında 73 chikungunya vakasının tespit edildiği belirtildi.

Tamamı yurt dışı seyahatiyle bağlantılı vakaların, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 27 vakanın iki katından fazla olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, virüsün ölümcül olma ihtimalinin düşüklüğüne rağmen bazı hastalarda eklem ağrısının yıllarca sürebileceği, bu nedenle yurt dışına seyahat edenlerin sivrisinek ısırıklarına karşı önlem alması gerektiği uyarısında bulunuldu.

UKHSA, yolcuların seyahat öncesinde güncel sağlık tavsiyelerini kontrol etmesini istedi ve yüksek riskli bölgelere gidecekler için chikungunya aşısının da değerlendirilebileceğini kaydetti.

İngilterede chikungunya virüsü vakaları hızla artıyor

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınNedir bu Chikungunya virüsü Çin’de vaka sayısı 7 bin 700’ü aştıNedir bu Chikungunya virüsü? Çin’de vaka sayısı 7 bin 700’ü aştıHaberi görüntüle

'ENDİŞE VERİCİ ARTIŞ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Halk Sağlığı Danışmanı Dr. Philip Veal, "Chikungunya, ciddi hastalık olabilir ve İngiltere'ye dönen yolcuların arasında endişe verici artış görüyoruz. Sivrisinek ısırıklarına karşı böcek kovucu kullanmak, cildi kapatan giysiler giymek ve ilaçlı cibinlik altında uyumak, riski büyük ölçüde azaltır." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, sivrisinek ısırığıyla bulaşan chikungunya virüsü, ateşe ve eklem ağrısına neden oluyor.

Nadiren ölümle sonuçlanan chikungunya vakalarında hastaların tedavisi için onaylı 2 aşı bulunuyor.

Gözden KaçmasınÇinde virüs paniği: Vaka sayısı 7 bini geçti Tehlike sürüyorÇin'de virüs paniği: Vaka sayısı 7 bini geçti! 'Tehlike sürüyor'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Chikungunya Virüsü#Vaka Sayısı

BAKMADAN GEÇME!