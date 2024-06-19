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İngiltere'de çevreci eylemciler Stonehenge taşlarına turuncu toz boya püskürttü

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#İngiltere#Stonehenge#Eylem
İngilterede çevreci eylemciler Stonehenge taşlarına turuncu toz boya püskürttü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 16:40

"Just Stop Oil" aktivistleri İngiltere'nin en büyük tarihi miraslarından biri olan Stonehenge'de eylem yaptı. Eylemciler Stonehenge taşlarına turuncu toz boya püskürttü.

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İngiltere'de hükümetin fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) üretimi ile arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunmasını hedefleyen “Just Stop Oil” adlı çevreci grup, milattan önce 3000-2000 yılları arasında yapıldığına inanılan ünlü Stonehenge anıtını hedef aldı.

İki aktivist, başkent Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge anıtına turuncu toz boya püskürttü.

Gruptan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'daki seçimden sonra gelecek yeni hükümetten 2030 yılına kadar fosil yakıtların aşamalı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalamasının talep edildiği belirtildi.

Eylemde kullanılan boyanın yağmurda akıp gidecek şekilde mısır nişastasından yapıldığı belirtilirken, 2 aktivistin gözaltına alındığı aktarıldı.

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Stonehenge anıtı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunuyor.

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#İngiltere#Stonehenge#Eylem

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