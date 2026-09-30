İngiltere'de Brexit itirafı: Başbakan Burnham'dan AB'ye dönüş sinyali

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, BBC’ye verdiği mülakatta İngiltere’nin yeniden AB’ye katılmasını isteyip istemediği yönünde bir soruya cevap verdi.

"Seçeneklere bakmak istiyorum ve bu konuda ciddiyim" ifadelerini kullanan Burnham, "Bir kitapta İngiltere’nin yeniden AB’ye katıldığını görmek istediğimi yazmıştım. Dolayısıyla şimdi bunun aksini söylemenin hiçbir manası yok" dedi. Burnham, "Tabii bu, bunun mutlaka şu an gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Farklı seçenekleri değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin mevcut şekliyle kalmasının da bir seçenek olduğunu vurgulayan Burnham, "İnsanlar bunun kalmamız gereken doğru yer olduğunu düşünüyorsa, böyle kalabiliriz" dedi.

"İNGİLTERE’NİN ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE NEREYE GİTMESİNİ İSTEDİĞİMİZ KONUSUNDA NET OLMALIYIZ"

Haberin Devamı

İngiltere’nin AB’ye yeniden dahil olmadan Gümrük Birliği’ne katılması gerektiğini savunan eski Maliye Bakanı George Osborne’un önerisinin de takip edilebileceğini söyleyen Burnham, "Ya da sonuna kadar gidip AB’ye yeniden katılabiliriz. Değerlendirilmesi gereken farklı seçenekler mevcut. Nelerin yapılabilir olduğuna ve her bir seçeneğin artı ve eksilerine bakmalıyız. Söylediğim şey, bu soruyu öylece havada asılı bırakmanın yeterli olmadığı. İngiltere’nin önümüzdeki 10 yıl içinde nereye gitmesini istediğimiz konusunda net olmalıyız" dedi.

"BREXİT, YARARDAN ÇOK ZARAR GETİRDİ"

Burnham, "Benim görüşüm çok net ve bunu açıkça söyleyeceğim. Brexit, yarardan çok zarar getirdi. Britanya kamuoyunun yaklaşık yüzde 60’ının da bu ifadeye katıldığını düşünüyorum. O halde soru şu; Bu konuda ne yapacağız? Ben burada siyasetçilerin alışılmış tavrını sergilemiyorum. Bununla yüzleşme konusunda dürüst davranıyorum ve insanlara inceleyip değerlendirebilecekleri seçenekler sunuyorum" şeklinde konuştu.

14 Eylül’de vefat eden Alzheimer hastası babası Roy Burnham’ın kendisine sessiz ve gösterişsiz bir vatanseverlik aşıladığını ve onun da Avrupa Birliği üyeliğini desteklediğinden bahseden Burnham, "Babamın hep görmek istediği türden bir Britanya’nın inşasına liderlik etmek istiyorum" dedi.