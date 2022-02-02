İngiltere’de bitkiler iklim değişikliği nedeniyle bir ay daha erken çiçek açıyor

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Cambridge Üniversitesi’nden araştırmaya dair yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin liderliğindeki bir araştırma ekibi, 18’inci yüzyılın ortalarına kadar uzanan kayıtların bulunduğu bir halk tabanlı bilim veri tabanını kullanarak, iklim değişikliğinin etkilerinin İngiltere’deki bitkilerin bir ay daha erken çiçek açmasına neden olduğunu buldu.

Sonuçları akademik dergi Proceedings of the Royal Society B'de raporlanan araştırmada, 1987'den 2019'a kadar olan ortalama ilk çiçeklenme tarihinin, 1753'ten 1986'ya kadar olan ortalama ilk çiçeklenme tarihinden tam bir ay daha erken olduğu bulundu.

Bunun, aynı dönem, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın hızlanmasıyla da örtüşmekte olduğu ifade edildi.

İLK ÇİÇEKLENME TARİHLERİ AYLIK İKLİM KAYITLARI İLE KARŞILAŞTIRILDI

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Araştırmacıların analizlerini, İngiltere'nin en büyük ormanlık koruma yardım kuruluşu olduğu belirtilen Woodland Trust tarafından sağlanan Doğa Takvimi’ndeki (Nature’s Calendar) 406 bitki türünün 400 binden fazla gözlemine dayandırdıkları ve ilk çiçeklenme tarihlerini enstrümantal sıcaklık ölçümleriyle karşılaştırdıkları belirtildi.

Gözlemlerini konuma, yüksekliğe ve kentsel veya kırsal alanlardan olup olmadıklarına göre çeşitli şekillerde sınıflandıran araştırmacıların, daha sonra ilk çiçeklenme tarihlerini aylık iklim kayıtları ile karşılaştırdığı ifade edildi.

BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBINA YOL AÇABİLİR

Ayrıca açıklamada, erken çiçeklenmenin İngiltere’nin ekosistemleri ve tarımı için sonuçlar doğurabileceği ve göçlerini veya kış uykularını buna göre senkronize eden diğer türlerin, bel bağladıkları çiçekler ve bitkilerin olmamasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Bunun da popülasyonlar yeterince hızlı uyum sağlayamaması halinde biyoçeşitlilik kaybına yol açabileceği ifade edildi.

Öte yandan değişikliklerin, çiftçiler ve bahçıvanlar için de sonuçlar doğurabileceği; meyve ağaçlarının ılıman bir kıştan sonra erken çiçek açması halinde, çiçeklerin daha sonra geç dona maruz kalırsa tüm mahsullerin yok olabileceği vurgulandı.

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“EKOLOJİK RİSKLER NEDENİYLE SONUÇLAR ENDİŞE VERİCİ”

Açıklamada, çalışmanın baş yazarı, Cambridge Coğrafya Bölümü'nden Profesör Ulf Büntgen’in açıklamalarına da yer verildi.

Büntgen, iklim değişikliğinin dünyaya ne yaptığını ‘gerçekten’ anlamak için, ekosistemlerin tamamını uzun bir süre boyunca inceleyen çok daha büyük veri kümelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Daha erken çiçeklenme zamanlarıyla ilişkili ekolojik riskler nedeniyle sonuçlar gerçekten endişe verici. Bitkiler çok erken çiçek açtıklarında, geç don onları öldürebilir - çoğu bahçıvanın bir noktada deneyimleyeceği bir fenomen. Ancak daha büyük risk, ekolojik uyumsuzluktur. Bitkiler, böcekler, kuşlar ve diğer vahşi yaşam, gelişim aşamalarında senkronize olacakları bir noktaya birlikte evrimleşmişlerdir. Belirli bir bitki çiçek, belirli bir kuş türünü çeken belirli bir böcek türünü çeker, vb. Ancak bir bileşen diğerlerinden daha hızlı tepki verirse, uyumsuz olma riski vardır ve bu da türlerin yeterince hızlı uyum sağlayamazlarsa çökmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.