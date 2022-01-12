İngiltere'de bir ilk: Göz yakmayan soğanlar geliyor!

Haberin Devamı

Neredeyse tüm yemeklerin içinde yer alan bir malzeme olan soğan sağlığa çok faydalı olsa ve yemeklerin lezzetini artırsa da doğranırken saldığı acı yüzünden gözlerimizi yaşartıyor hatta çoğumuzun istemeden ağlamasına sebep oluyor. İngiltere'de ilk kez satışa sunulacak özel soğanlar ise bu derdi ortadan kaldırmayı vaat ediyor!

“Gözyaşsız" soğanlar İngiltere'de satışa sunulacak ve bu ilk kez denenecek ürün ülkede çoktan büyük bir heyecan yarattı bile.

"Sunions" adı verilen bu özel soğanlar önümüzdeki haftadan itibaren market raflarından yerini almaya hazırlanıyor.

Ağlatmayan soğanları üreten ABD merkezli firma 30 yıl boyunca, doğrayan kişinin gözlerini yaşartmayacak kadar sertliği azaltılmış soğan türünün yetiştirebilmek için melezleme çalışması yaptığını açıkladı.

Haberin Devamı

Üç adet ağlatmayan soğandan oluşan paketlerin marketlerde 1,50 pounda satılacağı açıklandı.

18 Ocak'ta satışa çıkacak soğanların, soğanı doğrayacak kişiyi ağlatmadığı gibi aromasının da salata gibi soğanın çiğ olarak kullanıldığı yemeklerde kullanılabileceği çünkü oldukça hafif bir lezzete sahip olduğu açıklandı.

Şirket müşterilerin kafasında oluşabilecek soru işaretlerini gidermek için soğanların genetikleriyle oynanamadığını, doğal yollarla yetiştirildiklerini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre "Sunions" soğanları normal soğanla birebir aynı olmakla birlikte sadece daha hafif bir aromaya sahip.

Öte yandan "Sunions" soğanları bir süredir ABD'de de satışta. Ancak bu ürün kullanıcılardan geçer not almayı başaramadı. 2018 yılında Washington Post'ta yer alan bir değerlendirmede bu soğanların neredeyse patlamış mısır gibi yenilebilecek ölçüde tatlı olduğu söylendi ve hiç kokuları olmadığı iddia edildi. Ürünü deneyen ABD'li gazetecilere göre "Sunions" soğanları 'neredeyse' aromasızlar...