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İngiltere'de bir ilk: Göz yakmayan soğanlar geliyor!

#Soğan#İngiltere#Gözyaşı
İngilterede bir ilk: Göz yakmayan soğanlar geliyor

Siz de yemeklerinize soğan ekliyor ama sürekli olarak gözlerinizin yanmasından ve hatta ağlamaktan mı şikayet ediyorsunuz? Neyse ki artık bu derde çare olacak çözüm çok yakında ilk olarak İngiltere'de devreye giriyor.

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Neredeyse tüm yemeklerin içinde yer alan bir malzeme olan soğan sağlığa çok faydalı olsa ve yemeklerin lezzetini artırsa da doğranırken saldığı acı yüzünden gözlerimizi yaşartıyor hatta çoğumuzun istemeden ağlamasına sebep oluyor. İngiltere'de ilk kez satışa sunulacak özel soğanlar ise bu derdi ortadan kaldırmayı vaat ediyor!

“Gözyaşsız" soğanlar İngiltere'de satışa sunulacak ve bu ilk kez denenecek ürün ülkede çoktan büyük bir heyecan yarattı bile. 

"Sunions" adı verilen bu özel soğanlar önümüzdeki haftadan itibaren market raflarından yerini almaya hazırlanıyor.

Ağlatmayan soğanları üreten ABD merkezli firma 30 yıl boyunca, doğrayan kişinin gözlerini yaşartmayacak kadar sertliği azaltılmış soğan türünün yetiştirebilmek için melezleme çalışması yaptığını açıkladı.

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İngilterede bir ilk: Göz yakmayan soğanlar geliyor

Üç adet ağlatmayan soğandan oluşan paketlerin marketlerde 1,50 pounda satılacağı açıklandı.

18 Ocak'ta satışa çıkacak soğanların, soğanı doğrayacak kişiyi ağlatmadığı gibi aromasının da salata gibi soğanın çiğ olarak kullanıldığı yemeklerde kullanılabileceği çünkü oldukça hafif bir lezzete sahip olduğu açıklandı.

Şirket müşterilerin kafasında oluşabilecek soru işaretlerini gidermek için soğanların genetikleriyle oynanamadığını, doğal yollarla yetiştirildiklerini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre "Sunions" soğanları normal soğanla birebir aynı olmakla birlikte sadece daha hafif bir aromaya sahip.

İngilterede bir ilk: Göz yakmayan soğanlar geliyor

Öte yandan "Sunions" soğanları bir süredir ABD'de de satışta. Ancak bu ürün kullanıcılardan geçer not almayı başaramadı. 2018 yılında Washington Post'ta yer alan bir değerlendirmede bu soğanların neredeyse patlamış mısır gibi yenilebilecek ölçüde tatlı olduğu söylendi ve hiç kokuları olmadığı iddia edildi. Ürünü deneyen ABD'li gazetecilere göre "Sunions" soğanları 'neredeyse' aromasızlar...

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