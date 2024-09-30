İngiltere'de bir devrin sonu: 142 yıl sonra bitirdiler

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İngiltere, son kömür termik santrali Ratcliffe-on-Soar’ı kapatıyor. İngiltere, böylece 142 yıldır faaliyette olan kömür santrallrinin sonuncusunu da bugün kapatarak kömür enerjisini sonlandıran ilk G7 ülkesi oldu.

Kömür Sonrası Enerji İttifakı Sekretaryası Başkanı Julia Skorupska “İngiltere, kömür enerjisinin daha önce görülmemiş hızla kademeli olarak çıkmanın mümkün olduğunu kanıtladı” dedi. Enerji Bakanı Michael Shanks, kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada “Kömür çağı sona eriyor ancak, ülkemiz için yeni iyi enerji işleri çağı daha yeni başlıyor. Ülke olarak nesillere şükran borçluyuz” dedi.

2015 YILINDA KÖMÜR SANTRALİNİ KAPATMAYI PLANLADIĞINI DUYURMUŞTU

İngiltere, iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla alınacak önlemlerin bir parçası olarak 2015 yılında kömür santralini kapatmayı planladığını duyurmuştu. Ülkenin elektriğinin yüzde 30’u kömürden karşılanırken bu sayı geçtiğimiz yıl yüzde 1’e düştü.

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İNGİLTERE, 2050 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Kömür enerjisindeki düşüş İngiltere’nin 1990 yılından bu yana yarısından daha fazla azalan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına imkan sağladı.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen İngiltere, aynı zamanda 2030 yılına kadar da elektriği karbonsuzlaştırmayı planlıyor.

Kömür enerjisi halen Almanya’nın elektriğinin yüzde 25’inden fazlasını, Japonya’nın elektriğinin ise en az yüzde 30’unu karşılıyor.