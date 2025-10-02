×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Manchester#Bıçaklı Saldırı
İngilterede bıçaklı saldırı: 4 yaralı 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 13:04

İngiltere'nin Manchester kentinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Yaşanan olayda, saldırgan olduğu düşünülen bir kişi vurularak öldürülürken 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberin Devamı

İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan bir sinagogda düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Acil servis hizmetleri olayı doğrularken vatandaşlardan sinagog çevresinden uzak durmalarını istedi. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti ve bölgedeki iki yolu trafiğe kapattı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham BBC’ye yaptığı açıklamada, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı

BBC'de yer alan habere göre, saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis, saldırgan olduğunu inandıkları kişinin vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gözden Kaçmasınİsrail Küresel Sumud Filosuna saldırdı: Abluka delindi 37si Türk 222 aktivist alıkonulduİsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırdı: Abluka delindi! 37'si Türk 222 aktivist alıkonulduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Manchester#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!