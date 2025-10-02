İngiltere'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı 1 ölü

Haberin Devamı

İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan bir sinagogda düzenlenen bıçaklı saldırıda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Acil servis hizmetleri olayı doğrularken vatandaşlardan sinagog çevresinden uzak durmalarını istedi. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti ve bölgedeki iki yolu trafiğe kapattı.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham BBC’ye yaptığı açıklamada, “Tehlikenin geçmiş gibi göründüğünü garanti edebilirim” ifadelerini kullandı

BBC'de yer alan habere göre, saldırıda 4 kişi yaralandı. Polis, saldırgan olduğunu inandıkları kişinin vurularak hayatını kaybettiğini açıkladı.