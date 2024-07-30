İngiltere’de bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü

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Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi’ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti. Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin bir bıçak ele geçirdiği ve 17 yaşındaki şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi. Olay sırasında Taylor Swift konulu dans ve yoga etkinliği düzenlendiği belirtildi.

‘TERÖR EYLEMİ DEĞİL’

Bıçaklı saldırıda yaralanan 9 kişinin bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğü ve tedavi altına aldığı belirtilirken, yapılan açıklamada, Hart Caddesi’nde bulunan dans okulundaki etkinliğe katılan çocukların hedef alındığı ifade edilerek, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediği vurgulandı.