×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere’de bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Southport#Bıçaklı Saldırı
İngiltere’de bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

İngiltere’nin Southport bölgesindeki Hart Caddesi’nde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı, 2 çocuğun ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberin Devamı

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi’ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti. Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin bir bıçak ele geçirdiği ve 17 yaşındaki şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi. Olay sırasında Taylor Swift konulu dans ve yoga etkinliği düzenlendiği belirtildi.

‘TERÖR EYLEMİ DEĞİL’

Bıçaklı saldırıda yaralanan 9 kişinin bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğü ve tedavi altına aldığı belirtilirken, yapılan açıklamada, Hart Caddesi’nde bulunan dans okulundaki etkinliğe katılan çocukların hedef alındığı ifade edilerek, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediği vurgulandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Southport#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!