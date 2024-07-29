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İngiltere’de bıçaklı saldırgan dehşeti: 8 yaralı

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#İngiltere#Bıçaklı Saldırı#Yaralı
İngiltere’de bıçaklı saldırgan dehşeti: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 17:15

İngiltere’nin Southport bölgesinde yaşanan bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı.

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İngiltere’nin kuzeyindeki Southport bölgesindeki bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Saldırganın yaraladığı 8 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Southport’ta yaşanan olay nedeniyle oldukça endişeliyim” dedi.

Hastaların bazılarının tedavisinin sürdüğü Alder Hey Çocuk Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, hastanenin son derece yoğun olduğu ve ailelerin durumları acil olmayan çocukları hastaneye getirmemesi çağrısında bulunuldu.

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#İngiltere#Bıçaklı Saldırı#Yaralı

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