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DHA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:11 | Son Güncelleme:

İngiltere’de belediye meclisi online toplantı sırasında yangın

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İngiltere’nin başkenti Londra’da belediye meclisinin dijital ortamda yapılan toplantısı sırasında, meclis üyesi Tom Sleigh’ın not kağıdı alev aldı. O anlar, 30 meclis üyesinin katıldığı toplantıya yansıdı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da belediye meclisinin dijital ortamda yapılan toplantısı sırasında, meclis üyesi Tom Sleigh’ın not kağıdı alev aldı. O anlar, 30 meclis üyesinin katıldığı toplantıya yansıdı.

Londra belediye meclisinin dijital ortamda gerçekleştirdiği toplantı sırasında, meclis üyesi Tom Sleigh, mum yakarken kazayla yangın çıkardı. Sleigh, aniden alev alan defterini hızlıca müdahale ederek söndürdü.

Sosyal medya hesabından o anların görüntüsünü paylaşan Sleigh, “Bugün umduğum kadar sorunsuz olmadı” dedi.

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