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İngiltere’de BBC lisans ücret uygulaması 2 yıllığına sabitlendi

#İngiltere#BBC#Dünya
İngiltere’de BBC lisans ücret uygulaması 2 yıllığına sabitlendi

İngiltere hükümeti, ülkenin ulusal yayın kuruluşu olan BBC’nin gelir kaynağı olan lisans ücretinin 2 yıl boyunca sabit kalacağı bildirilerek, söz konusu ücretin 159 pound olacağı aktarıldı.

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İngiltere hükümeti, ülkenin ulusal yayın kuruluşu olan BBC’nin ana gelir kaynağını kesmeyi planlıyor. İngiltere Parlamentosu’nda açıklamada bulunan Kültür Bakanı Nadine Dorries, hükümetin BBC'ye sağlanan finansman modelini "gözden geçirmeye" başlayacağını ve halkın ödediği yıllık TV lisans ücretinin de önümüzdeki 2 yıl boyunca sabit kalacağını ifade etti.

Dorries, 2028 ve sonrasındaki süreçte ise TV lisans ücretinin devam edip etmeyeceğinin de değerlendirileceği aktardı.

Dorries, artan vergiler ve enerji faturaları nedeniyle ekonomik olarak zorlanılan bir dönemde halktan daha fazla para alamayacağını söyleyerek, "Zorunlu bir lisans ücretinin uygun olup olmadığı sorusunu sorma zamanının geldi. Konuyla ilgili bir hükümet incelemesi kısa süre içinde başlayacaktır" dedi.

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Dorries, kararın İngiliz halkının artan yaşam maliyetleriyle karşı karşıya kalması nedeniyle alındığını ve yeni kararın halkı fiyat artışından koruyacağını açıkladı.

İngiltere'de televizyon sahibi tüm hanelere uygulanan bir vergi türü olan TV lisans ücreti için her hane ortalama yıllık 159 pound ödüyor. Yeni karar ile TV lisans ücreti şu anki fiyatıyla sabitlenerek 2024'e kadar 159 pound olacak. Öte yandan analistlere göre, TV lisans ücretinin dondurulmadığı ve enflasyona göre arttığı takdirde nisan ayından itibaren yıllık 167 pound olması bekleniyordu.

'KÜLTÜREL VANDALİZM' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Muhalefetteki İşçi Partisi, hükümetin kararını eleştirerek kararı "kültürel vandalizm" olarak nitelendirdi. İşçi Partisi'den Kültür Sözcüsü Lucy Powell, BBC'ye ayrılan fonların sabitlenmesinin en büyük İngiliz kamu kurumlardan birine saldırı olduğunu ifade etti.

İşçi Partisi ayrıca, kararın son zamanlarda gündem olan Başbakan Boris Johnson'ın Downing Caddesi'ndeki ofisinde kısıtlamaları ihlal ederek partiye katıldığı skandallarını örtmeye çalıştığını öne sürerek, karar ile "dikkat dağıtılmaya çalışıldığını" aktardı.

Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ), Johnson'ın istifa çağrılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde BBC'nin "dikkati dağıtmak için bir piyon olarak kullanıldığını" ifade etti.

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BBC tarafından yapılan açıklamada ise, kararın "hayal kırıklığı" olduğu ifade edildi. BBC İcra Kurulu Başkanı Tim Davie ve BBC Başkanı Richard Sharp, TV lisans ücretini sabitlemenin daha zorlu seçimler gerektireceğini belirtti.

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