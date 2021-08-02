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HaberlerDünya Haberleriİngiltere'de aşılamaya özendirmek için gençlere taksi ve yemek siparişi indirimleri verilecek
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Dünya
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 02.08.2021 - 08:04 | Son Güncelleme:

İngiltere'de aşılamaya özendirmek için gençlere taksi ve yemek siparişi indirimleri verilecek

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İngiltere'de aşılamaya özendirmek için gençlere taksi ve yemek siparişi indirimleri verilecek

İngiltere'de hükümet, gençlere koronavirüs aşısı olmasını özendirmek için yemek siparişlerinde ve taksi yolculuklarında indirim sunulacağını açıkladı.

İngiltere'de Uber ve Bolt gibi taksi şirketleri ile Deliveroo, Uber Eat ve Pizza Pilgrims gibi yemek siparişi uygulamaları gençlere aşı olmaları için teşvikler sunacak.

Ağustos ayında tüm kullanıcılarına aşılama ile ilgili hatırlatıcılar gönderecek olan Uber, aşısını olan gençlere taksi ve yemek siparişlerinde indirimler verecek.

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Bir diğer taksi uygulaması Bolt, aşı merkezlerine yapılacak seyahatlerden para almayacak. Yemek siparişi uygulaması Deliveroo da aşılanan gençlere kupon verecek.

Sağlık Bakanlığı, işbirlikleri ile ilgili daha fazla ayrıntının "zamanı geldiğinde" açıklanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, işbirlikleri için şirketlere teşekkür etti ve insanları "indirimlerden yararlanmaya" çağırdı.

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İngiltere'de 18-29 yaş arası kişilerin yüzde 68'inden fazlası ilk doz aşısını oldu.

Birleşik Krallık'ta yetişkinlerin yüzde 72'sinden fazlası iki; yüzde 88,5'u ise tek doz koronavirüs aşısı oldu.

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