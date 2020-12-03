İngiltere’de aşılama başlıyor

İngiltere’de yaygın kullanımına izin verilen, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği koronavirüs aşısının gelecek hafta uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

İLK AŞAMADA 400 BİN KİŞİ

400 bin kişiyi aşılamaya yetecek 800 bin doz aşının gelecek hafta kullanıma hazır olacağı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, bakım evlerinde kalanlar ve buralarda çalışanlar ile sağlık personelleri, yaşlılar ve klinik olarak aşırı derecede savunmasız olanların aşılamada öncelikli olduğunu açıkladı.

PARAYLA SATILAMAYACAK

BBC’de yer alan bir haberde, aşının ücretsiz olarak uygulanacağı ve halkın aşıyı eczanelerden ödeme karşılığında elde edemeyeceği aktarıldı. İngilizlerin sağlık merkezlerinden alacakları bir mektupla ne zaman aşı olacaklarını öğrenecekleri kaydedilen haberde, aşının dağıtımı için 30 bin gönüllünün görevlendirileceği belirtildi. Aşının yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. İngiltere, bu yılın sonuna kadar 10 milyon doza sahip olacak. BioNTech, aşıların İngiltere’ye ısıya dayanıklı özel kutularda, gemi ya da uçakla yollanacağını açıkladı.

BUZDOLABINDA 5 GÜN

Şirketin CEO’su Şahin, “İngiltere’de aşılamanın başlamasının yüksek risk grubunda hastaneye yatış sayılarını düşüreceğini düşünüyoruz. Hedefimiz ihtiyacı olan insanlara güvenli ve etkili bir aşı temin etmek. Dünya genelindeki düzenleyici yönetim organlarına verdiğimiz veriler çok titiz ve yüksek etik değerine sahip bir araştırmanın sonucu” dedi. Aşının eksi 70 derecede saklanması gerekliliğine ilişkin kaygılar konusunda açıklama yapan BioNTech’ten Sean Marett ise, aşıların depodan çıktıktan sonra 2 ile 8 derece arasında altı saat dayanabildiğini, normal buzdolabında ise dayanıklılık ömrünün beş gün olduğunu söyledi.

JOHNSON SIRASINI BEKLEYECEK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın basın danışmanı Allegra Stratton, Başbakan’ın halka örnek olmak amacıyla kameralar önünde aşı yaptırabileceğini söyledi. Ancak önceliğin savunmasız gruplarda olduğunu hatırlatarak, Johnson’ın sırasını bekleyeceğini ifade etti. Aşı onayının “harika bir gelişme” olduğunu söyleyen 56 yaşındaki Johnson yılın başlarında koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü. Stratton, 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in aşı olup olmayacağına ise Buckingham Sarayı’nın karar vereceğini kaydetti.

PUTİN DE RUS AŞISINA ONAY VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus “Sputnik V” aşısının yaygın olarak kullanılmasına yeşil ışık yaktı. “Gelecek haftanın sonuna doğru geniş çaplı aşılama için organize olunmasını” isteyen Putin, ilk aşıların öğretmen ve sağlık çalışanlarına verileceğini belirtti. Rusya’nın şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon doz aşı ürettiği belirtiliyor. Rusya, Sputnik V adını verdiği aşıya ilk ruhsat veren ülke oldu. Yaz aylarında onay alan aşının aceleye getirildiği eleştirileri yapılıyordu.