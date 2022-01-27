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İngiltere'de aşı merkezine baskın!

#İngiltere#Aşı Karşıtı#Koronavirüs
İngilterede aşı merkezine baskın

İngiltere'de aşı karşıtı bir grup aşı merkezine baskın düzenleyerek görevlileri 'soykırım' ile suçladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen merkezi terk etmeyen öfkeli grubun görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

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Dünya çapında koronavirüsle mücadele ve aşılama çabaları devam ederken aşı karşıtları çoğu ülkede endişe verici bir problem olmayı sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanında aşı karşıtı gruplar ve örgütlenmeler giderek büyürken İngiltere'de durum tamamen kontrolden çıkmış durumda.

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AŞI MERKEZİNE BASKIN DÜZENLEDİLER

Daha önce İngiliz medyasında çıkan haberlerde binlerce üyesinin olduğu öğrenilen aşı karşıtı bir grubun adeta ordu kurup saldırı planladığı ortaya çıkmıştı. Bugün ise aşı karşıtı bir grup Ealing bölgesindeki Kovid aşı merkezine baskın yaparak, çalışanları 'soykırım' ile suçladı.

İngilterede aşı merkezine baskın

AŞI MERKEZİNİN KAPATILMASI GEREKTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

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Ealing'deki Aşı Merkezi, kendilerine 'Common Law Constables' diyen ve hükümet kurallarından muaf olduklarını iddia eden bir grup tarafından hedef alındı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde aşı karşıtı grup aşıların araştırıldığını ve merkezin kapatılması gerektiğini iddia etti.

İngilterede aşı merkezine baskın

"BURASI BİR SUÇ MAHALİ"

Grubun öfkeli üyeleri binayı terk etme isteklerini geri çevirerek aşı olan halk ve sağlık personelini taciz etmeyi sürdürdü. Twitter'da görülen videoda aşı karşıtı kadından maske takmadığı için dışarı çıkması isteniyor ancak kadın güvenlik görevlilerine alanın bir 'suç mahalli' olduğunu söylüyor.

İngilterede aşı merkezine baskın

SOYKIRIM SUÇLAMASI

Aşı karşıtlarının ısrarlı tavrı üzerine olaya polis müdahale etti. Ancak aşı karşıtı kadın bu kez de onlara 'Sizden yemininizin altında durmanızı ve soykırım ve insanlığa karşı suçlardan soruşturma altında olan bu merkezi kapatmanızı istiyoruz' dedi.

Polis aşı merkezinin kapatılamayacağını ve insanların buraya zorla değil kendi istekleri ile geldiklerini belirtti.

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