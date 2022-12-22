İngiltere'de araç çalan hırsıza arka koltuk sürprizi!

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İngiltere West Yorkshire’de yaşanan olay polis birimlerini karada ve havada harekete geçirdi. Bir annenin ihbarı üstüne, çalıntı bir aracın peşine düşen polis aracı bulduğunda derin bir nefes aldı.

Polisten yapılan açıklamada, bir annenin acil durum hattını arayarak aracının çalındığını ve daha da kötüsü arka koltukta çocuğunun olduğunu söylemesi ile ekiplerin harekete geçtiği kaydedildi.

Ardından polis bölgedeki ekiplerle kapsamlı bir arama başlattı ve aramaya yardımcı olmak için havadan helikopter ile destek istendi.

Filmleri aratmayan uzun süreli araması ardından polis arabayı terk edilmiş olarak buldu.

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Polis aracın arka kapısını açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı.

Küçük çocuğun herhangi bir zarar görmeden arka koltukta oturduğunu gören polis, müjdeli haberi hemen anneye ulaştırdı. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Polise göre hırsız çocuğun arkada olduğunu fark etmeden aracı çalmış olabilir. Ancak soruşturmanın çocuk kaçırılması ve araç hırsızlığı suçları ile yürütüldüğünün altını çizdi.