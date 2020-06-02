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DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

İngiltere’de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler 50 yıl sonra buluştu

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İngiltere’de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler 50 yıl sonra buluştu
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Kuzey İrlanda’da evlik dışı dünyaya gelen David McBride (58) ve Helen Ward (52) kardeşler, bebekken anneleri tarafından bir çanta içinde ayrı zamanlarda terk edildi. Birbirinden haberi olmayan kardeşler, 50 yıl sonra bir televizyon programı sayesinde birbirine kavuştu.

İngiltere'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kuzey İrlanda’da evlik dışı dünyaya gelen David McBride (58) ve Helen Ward (52) kardeşlerin, yeni doğdukları sırada anneleri tarafından bir çanta içinde terk edildiği ve iki kardeşin 50 yıl sonra bir TV programı sayesinde buluştuğu kaydedildi. Yıllardır birbirinden ayrı ve habersiz olan kardeşlerden David McBride'nin 1962 yılında bir çanta içerisinde, Helen Ward'ın ise 1968 yılında yine çantada bulunduğu ifade edildi.

DNA ÖRNEĞİ SAYESİNDE TÜM BİLGİLERE ULAŞTI

Ailesini bulmak için bir televizyon programına katılan David, DNA örneği sayesinde 1962 yılında Kuzey İrlanda’da Protestan bir babanın ve Katolik bir annenin evlilik dışı çocuğu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine hareke geçen David, annesi tarafından bir alışveriş torbası içinde bir arabanın ön koltuğuna bırakıldığını, kardeşi Helen'in de annesi tarafından 1968 yılında, aynı alışveriş torbasında bir telefon kulübesine bırakıldığı detaylarına ulaştı.

İngiltere’de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler 50 yıl sonra buluştu

TV PROGRAMINDA 50 YIL SONRA BİRARAYA GELDİLER

Yapılan araştırmalar sonucunda, İrlanda’nın başkenti Dublin’de yaşayan bir kız kardeşi olduğunu öğrendi. Kırmızı bir çanta içinde terk edilen iki kardeş, TV programı sayesinde 50 yıl sonra biraraya geldi. Birbirlerinden yıllardır habersiz olan ve evlilik dışı dünyaya gelen iki kardeşin buluşma anı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

İngiltere’de anneleri tarafından terk edilerek ayrılan kardeşler 50 yıl sonra buluştu

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