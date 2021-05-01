İngiltere'de akılalmaz görüntü: 300 tonluk yağ kütlesi şehir kanalizasyonunu tıkadı!

İngiltere’de su temini yönetimi ile atık su arıtımından sorumlu su idaresi, Birmingham kentinin kanalizasyonunun 300 tonluk yağ kütlesi sebebiyle tıkandığını ve temizleme işleminin haftalarca süreceğini açıkladı.

İngiltere kanalizasyon ve su idaresi Seven Trent yaptığı açıklamada “Severn Trent'ten ekipler, Birmingham, Hodge Hill'de bir kanalizasyon kanalını tıkayan dev bir yağ dağını (fatberg) temizlemek için çok çalışıyorlar. Bir metre yüksekliğinde ve 1000 metreden uzun olduğu tahmin edilen yağ dağının 250 aile arabasına eşdeğer yaklaşık 300 ton ağırlığında olduğuna inanılıyor. Tıkanıklığın gerçek boyutu, kaldırılıncaya kadar bilinmeyecek olsa da muhtemelen Severn Trent'in uğraştığı en büyük tıkanıklardan biri. Ekipler, bütün gün yağ dağıyla uğraşıyor fakat temizliğin Haziran’a kadar sürmesi bekleniyor” denildi. Tıkanıklığa, ıslak mendil, bezler ve sıhhi ürünler de dahil olmak üzere kanalizasyonda çözünmeyen ürünlere yapışan pişirme yağları ve gres yağlarının sebep olduğu belirtildi.

Severn Trent bu devasa yağ dağının kanalizasyon sistemindeki sensörler sayesinde bulunduğunu ve mühendislerin konuyla ilgili olarak gece gündüz çalıştığını söyledi.

8 metre derinlikte yer alan kanalizasyon boruları özel pompalar yardımıyla temizleniyor.

Su İdaresi şirketinden yapılan açılamada geçen yıl aynı şekilde tıkanıklıklar yüzünden binlerce ihbar telefonu aldıklarını ve bunun sebebinin vatandaşların kanalizasyon sistemini kullanmayı bilmemelerinden ve sürekli yanlış maddeleri atıp tıkamalarından kaynaklandığı söylendi.

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