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İngiltere'de ABD üssü yakınında acil durum: Bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi

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#İngiltere#Fairford Üssü#Bomba İmha Ekipleri
İngilterede ABD üssü yakınında acil durum: Bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 12:23

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde ABD askeri uçaklarının kullanıldığı Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki bazı evler, "Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla gözaltına alınan bir grup şüpheli nedeniyle boşaltıldı. Acil durum ilan edilen köyde bomba imha ekiplerinin çalışma yürüttüğü kaydedildi.

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Gloucestershire Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

"Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla bir grup erkeğin bu sabah gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı.

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Açıklamada, tahliye edilenlerin bölgede bulunan bir spor salonuna taşındığı, olayın kontrol altında olduğu ancak bölgenin güvenlik kordonu altında kalacağı ifade edildi. Üssün bitişiğindeki köyde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi'nin görevlendirildiği duyuruldu.

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İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor. İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler saldırı amaçlı kullanım olduğunu da öne sürüyor.

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#İngiltere#Fairford Üssü#Bomba İmha Ekipleri

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