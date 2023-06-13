İngiltere şokta...3 kişi sokakta ölü bulundu, şüpheli gözaltında

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Olay, İngiltere’nin Nottinghamshire kentinde meydana geldi. Nottingham Polisi’nden yapılan açıklamada, “Şehirde üç kişinin öldürülmesinin ardından bir erkek cinayet şüphesiyle gözaltına alındı” denildi.

Polisten yapılan açıklamada, ekiplerin yerel saatle 04.00’da Ilkeston sokağında 2 kişinin cansız bedenini buldukları ifade edildi. Ardından bir panelvanın, Milton sokağında 3 kişiyi ezmeye çalıştığı ihbarı geldi ve yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Son olarak Magdala sokağında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Polis, 31 yaşında bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.



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Nottingham Emniyet Müdürü Kate Meynell, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, “Bu, 3 kişinin hayatına mal olan korkunç ve trajik bir olaydır. Bu üç olayın birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyoruz ve bir kişiyi gözaltına aldık. Bu soruşturma henüz ilk aşamalarında ve dedektiflerden oluşan bir ekip tam olarak ne olduğunu tespit etmek için çalışıyor. Soruşturma devam ederken halkımızdan sabırlı olmalarını rica ediyoruz. Şu anda, bu soruşturma ilerledikçe şehirdeki bazı yollar kapalı kalacaktır” dedi.