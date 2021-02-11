İngiltere’de 2 mutasyon daha

Dünya genelinde koronavirüse karşı mücadele sürerken, ortaya çıkan İngiltere (B.1.1.7), Güney Afrika (B.1.351) ve Brezilya (P1) varyantlarının tehdidi gündemdeki yerini koruyor. Son olarak İngiltere’de hükümete bağlı bilim kurulu, iki farklı koronavirüs mutasyonu daha tespit edildiğini açıkladı. Reuters’ın haberine göre, bu mutasyonlardan birinin endişe verici olduğu kaydedilirken, Liverpool’da saptanan diğerinin henüz araştırma safhasında olduğu ifade edildi. İki mutasyonun da Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına yol açan mutasyonlarla benzerlik gösterdiği belirtildi.

DİKEN BENZERİ ÇIKINTI

Bristol’da bulunan mutasyon “Yeni Ortaya Çıkan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Kurulu” tarafından ‘kaygı verici’ olarak nitelendirildi. Bulgulara göre “E484K” tipi mutasyon gözlemlendi. Bu da mutasyonun, koronavirüsün “spike proteini” olarak adlandırılan ve virüsün hücrelerin içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor. Bu mutasyon Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında da gözlemlenmişti. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE), yeni varyantlardan kaynaklanan 76 vakanın tespit edildiğini, aşıların bu varyantlara karşı etkili olacağından emin olduklarını açıkladı.

Mutasyon, gen dizilimindeki değişikliklere işaret ediyor. Bazı mutasyonlar, virüs için bulaştırıcılığın artması gibi avantajlar sağlayabiliyor. Bu şekilde avantajlı hale gelen ve virüsün ilk halinden genetik olarak farklılaşan yeni virüs ise “varyant” olarak adlandırılıyor. Daha kolay bulaşan varyantlar zamanla baskın hale geliyor. Virüslerin doğasında olduğu için mutasyonların önüne geçilemiyor.

JAPONYA’DA ŞIRINGA KRİZİ

Koronavirüse karşı 144 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı almak için anlaşma yapan Japonya’da ‘şırınga krizi’ çıktı. Ülkedeki şırıngaların büyük çoğunluğunun, aşıların tutulduğu küçük şişelerin en dibinde kalan dozu çekemediği, bu nedenle her bir şişedeki milyonlarca altıncı dozun çöpe atılacağı belirtildi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, bir Japonya sağlık bakanlığı yetkilisi, “Sözleşme yapıldığında, her bir şişenin altı doz için kullanılabileceğinden tam olarak emin değildik. Bunu teyit etmekte yeterince hızlı davranmadığımızı reddedemeyiz” dedi. Tokyo yönetimi, altıncı dozu da alabilecek olan özel şırıngaların üretiminin arttırılması için üreticilerine çağrıda bulundu.

İNGİLTERE: TATİL PLANI YAPMAYIN

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, aşıda yeterli seviye yakalanana kadar ülke dışında tatil yasağının devam edeceğini söyledi ve tatil rezervasyonu yapmak için “çok erken” olduğu uyarısında bulundu. Kısıtlamaların kaldırılmasının sadece İngiltere’deki değil, diğer ülkelerdeki aşı oranlarına da bağlı olduğunu ifade eden Shapps, İngiltere’nin aşılamada diğer ülkelerin önünde olduğuna dikkat çekerek, “Uluslararası seyahat yasağını kaldırabilmek için diğer ülkelerin de bize yetişmesini beklememiz gerekecek” dedi. İngiltere, 5 Ocak’ta mecburi durumlar haricindeki tüm yurt dışı seyahatleri yasaklamıştı.

YUNANİSTAN’DA SERT KAPANMA

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, başkent Atina ve Pire’nin dahil olduğu Attiki bölgesinde hızlı vaka artışı ve varyant sayılarında tespit edilen yoğunluk üzerine 11-28 Şubat’ta “sert kapanma” önlemleri alınacağını bildirdi. Miçotakis, vaka sayılarındaki artışın “ciddi endişeye yol açtığı” değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ: AŞIDA BAZI HATALAR YAPTIK

AVRUPA Birliği (AB), aşı tedarikinde yaşanan sorunlarını henüz tam olarak aşamazken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu konuda uyguladıkları stratejide bazı hatalar yaptıklarını kabul etti. Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Von der Leyen, yapılan hataları ise ‘bazı aşılara onay verilmesinde gecikilmesi, aşı üretim kapasitesi konusunda fazla iyimser olmak ve siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla güvenmek’ olarak sıraladı.

İSTENEN HIZ YAKALANAMADI

Aşılama sürecinde istenen hızın yakalanamaması nedeniyle AB Komisyonu ve üye ülke başkentlerine yönelik baskı sürerken, Von der Leyen’in açıklamaları Brüksel’de ton değişikliğine işaret ediyor. Bazı hatalar kabul edilse de AB Komisyonu ana hatlarıyla mevcut stratejinin arkasında durmayı sürdürüyor. Von der Leyen, “Bir avuç büyük üye ülke aceleci davranıp aşıların hepsini alsaydı ve diğer herkesin eli boş kalsaydı ne olacağını tahmin bile edemiyorum. Böyle bir durum iç pazar ve Avrupa’nın birliği için ne anlama gelecekti” şeklinde konuştu. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)