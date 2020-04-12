MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere’de 1.5 milyon kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı
GeriDünya İngiltere’de 1.5 milyon kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

İngiltere’de 1.5 milyon kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere’de 1.5 milyon kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı
Abone Olgoogle-news

Dünyayı esip kavuran Corona Virüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. İngiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı açıklandı.

İngiltere’de pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi. Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs’a kadar süreceğini ileri sürdü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle