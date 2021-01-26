İngiltere, 'yüksek riskli' ülkelerden gelenleri 10 gün otellerde karantinaya almaya hazırlanıyor

Halen "yüksek risk" grubundaki ülkelerin vatandaşlarının çoğuna İngiltere'ye gelme izni verilmiyor. Bu nedenle uygulamanın daha çok İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturma izni olanlara yönelik olduğu belirtiliyor.

İskoçya da benzer bir uygulama planlıyor.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSAYACAK?

BBC'nin Newsnight programının editörü Nicholas Watt'a göre, koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüyle ilgili kaygılar nedeniyle gündeme gelen uygulama, bazı Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle Portekiz'i kapsayacak.

Yeni koronavirüs varyantlarının görüldüğü Güney Afrika ve Brezilya vatandaşlarına bir süredir ülkeye giriş izni verilmiyor. Portekiz'in, Brezilya uçuşlarının çoğunun başkenti Lizbon üzerinden gerçekleşmesi nedeniyle listeye alınacağı belirtiliyor.

Watt, uygulamanın diğer ülkeleri kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz karar alınmadığını ancak bu konunun hâlâ tartışıldığını aktardı.

Aralarında İçişleri Bakanı Piri Patel'in de bulunduğu bazı bakanların otel karantinasının tüm ülkeleri kapsaması gerektiğinde ısrar ettiği, aksi halde uygulamanın etkisiz kalacağını ve aşılama programının zarar göreceğini söylediği belirtiliyor.

Konu bugün Başbakan Boris Johnson'ın da katılacağı Kovid-19 Komitesi toplantısında değerlendirilecek.

Hükümet kaynakları, otellerde kalacak kişilerin faturalarını kendilerinin ödeyeceğini söylüyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda, bir süredir ülkeye gelenleri belli bir süre otellerde karantina altında tutuyor.

İngiltere'ye günde yaklaşık 10 bin kişi geliyor. Başkent Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'un çevresindeki otellerin yatak kapasitesinin de 10 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Halen İngiltere'ye gelenlerden, en geç 72 saat içinde yapılmış koronavirüs testi getirmeleri isteniyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İngiltere'de bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 669 bini, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 100 bini aşmış durumda.