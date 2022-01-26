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İngiltere Yüksek Mahkemesi, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti

#PKK#İngiltere#Mahkeme
İngiltere Yüksek Mahkemesi, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti

İngiltere'de katıldıkları bir gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan 3 kişi, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki temyiz başvurusunu kaybetti. Mahkeme, PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

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İngiltere'de Yüksek Mahkeme, bugün hükümetin yasakladığı terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütüne dahil olan 3 kişinin yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. Böylece 2018'de Londra'daki bir protestoda PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıdıktan sonra tutuklanan Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir, Yüksek Mahkemedeki son temyiz davasını kaybetti. Yüksek Mahkemeye yapılan itirazı reddeden yargıçlar, “Yasalar, yasaklanmış bir örgütün tanıtılmasını veya öngörülen bir meşruiyet havasını reddetmek için hazırlandı. Rasyonel bir terörle mücadele stratejisinin parçası olarak yasaklanmış örgütlerin işleyişi engellenecektir" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK MAHKEME, PKK SEMBOLLERİ TAŞIMANIN SUÇ OLDUĞUNA HÜKMETTİ

Kararda ayrıca, kişilerin farkında olmadan yasaklı örgüte ait bir cismi taşımasının inandırıcı olmadığı, polis tarafından ortaya sunulan kanıtların suç işlendiğine dair yeterince şüphe oluşturduğu belirtildi. İngiltere'de 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasasına göre bir kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğuna dair “makul şüphe uyandıran” bir eşya veya sembolü taşıması hapis cezası ile sonuçlanıyor. PKK, 21 yıl önce İngiltere tarafından terör örgütleri listesine alınmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir, Ocak 2018'de Türkiye'nin Afrin'deki askeri harekatına karşı düzenlenen bir protesto sırasında polis tarafından PKK paçavraları salladıkları tespit edildikten sonra tutuklanmıştı. Eylül 2018'de mahkum edilen 3 isim, temyiz başvurusunda bulunmuş, ancak kaybetmişti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkına sığınan 3 isim, temyiz başvurusu için en son İngiltere Yüksek Mahkemesine gönderilmişti.

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#PKK#İngiltere#Mahkeme

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