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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

İngiltere: Venezuela seçimlerinin sonuçlarını tanımıyoruz !

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İngiltere: Venezuela seçimlerinin sonuçlarını tanımıyoruz !
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İngiltere, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğindeki ittifakın zafer ilan ettiği Ulusal Meclis seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dünkü seçimlerin adil ve özgür bir ortamda yapılmadığı, seçimde Uluslararası Temas Grubu'nun koşullarının karşılanmadığı öne sürüldü. İngiltere'nin 6 Aralık'ta yapılan seçimi "meşru" görmediğinin ve seçimde çıkan sonucu da kabul etmediğinin kaydedildiği açıklamada, "İngiltere 2015'teki ulusal meclis sonuçlarını tanıyor. Aynı zamanda Juan Guadio'yu Venezuela’nın geçici anayasal başkanı olarak kabul ediyoruz." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Venezuelalıların özgür, adil ve etkin bir Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine ihtiyacı var. İngiltere, ülkede demokrasiyi yeniden tesis etmenin Venezuelalıların karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik ve insani krizleri sona erdireceğini düşünüyor. Tüm liderleri bu çözümü destekleyecek bir çözüme davet ediyoruz."

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