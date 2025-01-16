İngiltere ve Ukrayna arasında tarihi anlaşma: '100 Yıllık Ortaklık'

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna ile ülkesi arasında birçok alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırlanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını imzalamak üzere başkent Kiev'e gitti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkiler ile güçlendirilecek konular, "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasıyla resmiyete dökülecek.

İki ülke arasında başta savunma olmak üzere savunma dışı ve kültürel alanlardaki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan anlaşma, bilim ve teknoloji alanında uzmanları bir araya getirmeyi, sağlık, tarım, uzay ve dronlar alanında işbirliklerini artırmayı ve öğrencilere yönelik programlar vasıtasıyla gelecek nesiller arası ilişkileri derinleştirmeyi öngörüyor.

Bu kapsamda, İngiltere ile Ukrayna'da belirlenen 100 okuldaki öğrenciler, okudukları metinlerle hem karşı tarafın kültürünü tanıyacak hem de okuma alışkanlığını geliştirecek.

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Temmuzda göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kiev'e giden Starmer, bu ziyaret kapsamında İngiltere'nin yeni yardımlarını da açıklayacak.

SAĞLIK VE EKONOMİ ALANINDAKİ YARDIMLAR

Başbakan Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağlık alanında yaptığı 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 4,3 milyar lira) yardımların nasıl kullanıldığını yerinde görmek üzere bir hastaneyi de ziyaret edecek. Bu ziyaret, İngiliz doktorların eğittiği Ukraynalı doktorların olduğu hastaneye yapılacak.

Starmer, Ukrayna'nın ekonomisini iyileştirmek, yüzlerce milyon sterlinlik kredilerin serbest bırakılmasını sağlamak, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri desteklemek için 40 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,7 milyar lira) paket açıklayacak.

Özellikle ekonomi alanında başlatılacak "Yatırım, Büyüme ve Ekonomik Dayanıklılık Programı", Ukrayna ve halkının dış yardımlara bağımlılığını azaltacak.

"Tahıl Onay Uygulaması" da Ukrayna tahılı ile "Rusya'nın kontrolünde bulunan Ukrayna topraklarında üretilen tahılların" takibi için kullanılacak.

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İNGİLTERE'NİN UKRAYNA'YA YARDIMLARI

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya bugüne kadar 12,8 milyar sterlinlik (yaklaşık 554 milyar lira) yardımda bulunduğu, bunun 7,8 milyar sterlinlik (yaklaşık 338 milyar lira) kısmının askeri destek, 3 milyar sterlinlik (yaklaşık 130 milyar lira) kısmının da askeri yardımlardan oluştuğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başbakan Starmer, "Ukrayna'yı en yakın müttefiklerinden uzaklaştırma planının" Rusya için stratejik bir hata olduğunu belirtti.

Starmer, "Onun yerine hiç olmadığı kadar yakınlaştık. Bugünkü işbirliğimizle dostluğumuzu ileri bir seviyeye taşıyoruz." ifadelerini kullanarak, yatırımlar, teknolojik gelişmeler, bilimsel kalkınma ve kültür alışverişinin "gelecek yüzyılda da" etkili olacağına dikkati çekti.

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Bağımsız ve refah içindeki Ukrayna'yı inşa etmenin İngiltere hükümeti için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu işbirliğiyle, İngiltere halkı için çalışan güçlü bir ekonomi, yurt içinde ve yurt dışında çıkarlarımızı koruyan güvenli bir ülke ve müreffeh bir toplum oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.