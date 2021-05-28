İngiltere ve Tayland'da uygulanmaya başladı... Köpekler koronavirüsü koklayarak buluyorlar!

İngiltere'de yapılan bir araştırma, özel eğitimli köpeklerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış kişileri yaydıkları farklı kokudan algılayarak 1 saniyeden kısa sürede tespit edebildiklerini ortaya koydu.

Guardian'ın haberine göre, ülkede yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a yakalanmış kişilerin, eğitimli köpeklerin kesin hassasiyetle tespit edebilecekleri farklı bir koku yaydığı belirtildi.

Buna göre, araştırmaya dahil edilen 6 köpeğin, Kovid-19'a yakalanan kişilerin giysilerinden yüzde 94,3'e varan hassasiyetle hastalığı tespit ettiği kaydedildi. Enfekte olmuş her 100 kişiden 94'ünü doğru şekilde bulan köpeklerin, hız konusunda da PCR testlerini geride bıraktığına ve 1 saniyenin altında hastalığı teşhis ettiğine dikkat çekildi.

Kovid-19 tespit köpeklerinin eğitilme süresinin 8 ila 10 hafta sürdüğü belirtilen araştırmada, hastalığı tespit oranı çok yüksek olmasına rağmen, köpeklerin asla PCR testlerinin yerini almayacağına da işaret edildi. Özel eğitimli köpeklerin, gemiden ya da uçaktan inen yolcuları hızlı şekilde tespit edebileceği ve bu kişilerin doğrulayıcı bir PCR testinin sonuçları beklenirken karantinaya alınabilecekleri kaydedildi.

Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Kovid-19 hastalarının tespitinde özel eğitimli köpeklerden faydalanmaya başlamıştı.

TAYLAND’DA "DEDEKTÖR KÖPEKLER" KOVİD-19'LA MÜCADELE KAPSAMINDA GÖREVE BAŞLADI

Tayland’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eğitimli "dedektör köpekler" göreve başladı.

Bangkok Chulalongkorn Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi araştırmacılarınca eğitilen köpeklerin, Kovid-19 hastalarının vücutlarından salgılanan bir kokuyu tespit edebildiği belirtildi.

Kovid-19 hastalarının koltuk altlarından alınan binden fazla ter örneği kullanılarak eğitimleri tamamlanan dedektör köpeklerin, hastaların tespitinde yüzde 95 başarı oranına eriştiği kaydedildi.

Araştırmacılar, dedektör köpeklerin büyük pazarlar, kalabalık gecekondu bölgeleri ve inşaat şantiyeleri gibi kontrolsüz insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde Kovid-19'un hızlı tespitinde yardımcı olacağını belirtti.

Mobil test araçları içerisinde görev yapacak köpeklerin güvenlik amacıyla kişiler ile temasına müsaade edilmeyeceği, sadece korumalı örnek kaplarında toplanan ter örneklerini koklayarak tespit yapacakları aktarıldı.

Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Hindistan’ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Kovid-19 hastalarının tespitinde özel köpeklerden faydalanmaya başlamıştı.

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