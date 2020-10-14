İngiltere ve İtalya'da koronavirüs salgınında son rakamlar açıklandı

İTALYA



İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 43 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 372 bin 799'a, toplam can kaybı ise 36 bin 289'a ulaştı. Ülkede 244 bin 65 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

İNGİLTERE



İngilterede son 24 saatte 19 bin 724 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 137 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 654 bin 644e, toplam can kaybı ise 43 bin 155e ulaştı.