İngiltere ve İtalya'da koronavirüs salgınında son rakamlar açıklandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı İngiltere'de 45 bin 53'e, İtalya'da ise son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997'ye yükseldi.
İNGİLTERE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 53'e ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Ülkede yaklaşık 5 aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.
Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 426'lık düşüşle 12 bin 493'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 506 oldu. Son 24 saatte 162 yeni vaka kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı, bugün 575’lik artışla 196 bin 16’ya çıktı.
Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997’ye yükseldi.
Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 53 bin 60 test yapıldı.
Öte yandan ülkede 93 bin 236 ile en çok Kovid-19 vakası ve 16 bin 575 ile "en çok ölümünün yaşandığı" Lombardiya bölgesinde, bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı bildirildi.
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