İngiltere ve İtalya'da koronavirüs salgınında son rakamlar açıklandı

İNGİLTERE



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 53'e ulaştı.

Vaka sayısı son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.

İTALYA

Ülkede yaklaşık 5 aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.



Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 426'lık düşüşle 12 bin 493'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 243 bin 506 oldu. Son 24 saatte 162 yeni vaka kaydedildi.



İyileşenlerin sayısı, bugün 575’lik artışla 196 bin 16’ya çıktı.



Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 13 artarak 34 bin 997’ye yükseldi.



Ülke genelinde bugüne kadar, 6 milyon 53 bin 60 test yapıldı.

Öte yandan ülkede 93 bin 236 ile en çok Kovid-19 vakası ve 16 bin 575 ile "en çok ölümünün yaşandığı" Lombardiya bölgesinde, bugünden itibaren açık havada maske takma zorunluluğunun, sosyal mesafeye uymak koşuluyla kaldırıldığı bildirildi.