İngiltere ve Fransa'dan Filistin görüşmesi: Tanımaya hazırlanıyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Haziran ayında düzenlenecek bir konferans öncesinde, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüme giden adımların canlı tutulması amacıyla Fransa ve Suudi Arabistan ile görüştüklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Lammy'nin açıklaması, İngiltere ve Fransa'nın, Filistin'i tanıma süreci üzerine görüşmeler yürüttüğünü ilk kez resmen kabul ettiğini gösterdi.

"GÜÇLÜ BİR SİYASİ AÇIKLAMA OLACAKTIR"

The Guardian'da yer alan haberde, "Filistin'in, BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi tarafından tanınması güçlü bir siyasi açıklama olacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

Habere göre, ancak Filistin'in tanınmasının önünde diplomatik engeller bulunuyor. Bu engeller arasında, Fransa'nın önersinin ne olduğu ve İsrail'ini karşı çıktığı devletli çözüme yönelik inandırıcı bir sürecin olup olmayacağı da yer alıyor.

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Lammy, İngiltere'nin bu adımı sembolik bir anda değil, sahada etki yaratacağı zamanda atmak istediğini ve bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanımasının herhangi bir etki yaratmamış olmasının kendisi üzdüğünü söyledi.

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın da bulunduğu 160 ülkenin Filistin'i tanıdığını hatırlatan Lammy, şöyle konuştu:

"Filistin devletini ne zaman tanıyacağı konusunda İngiltere'de veto yok. Biz her zaman tanımanın kendi başına bir amaç olmadığını ve iki devlete giden sürecin bir parçası olarak tanımayı tercih edeceğimizi söyledik. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Suudilerle birlikte bu konuda söyleyecek çok şeyi var. Elbette şu anda onlarla da görüşüyoruz"

HAMAS DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Lammy, İsrail'in yerleşimci politikalarının iki devletli çözümü baltaladığını belirtirken bu politikaların uygulandığı sıradaki şiddet seviyelerinin "şok edici" olduğunu söyledi.

Gazze'de askerden arındırma süreci olması gerektiğini vurgulayan Lammy, Hamas'ın Gazze'de hükümette olmaması ve lider kadrosunun muhtemelen üçüncü bir ülkeye gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçen yıl Batı Şeria’da 59 yeni ileri karakol inşa edildiğini belirten Lammy, bu sayının son 25 yılın ortalamasının yedi olduğunu kaydetti.