İngiltere vakalardaki artışa rağmen önlemleri kaldırmaya hazırlanıyor

Boris Johnson, sosyal mesafe ve yüz maskesi gibi Covid sınırlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılması yönündeki planların devam ettiğini belirtti.

Açıklama, ülke genelindeki günlük vakaların sonbahardaki ikinci dalgada ulaşılan günlük 27 bin seviyesine yükselmesinden sonra geldi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer "Vakalar böylesine artarken mevcut tüm önlemleri bir kerede kaldırmak umursamazlıktır" dedi ve ekledi:

"İnsanları korumak için daha dengeli bir yaklaşım veya düzgün bir plana ihtiyaç var."

Önlemleri kaldırmanın yaygın aşılama sayesinde mümkün olacağını söyleyen Johnson ayrıca normalleşmenin son ve dördüncü adımına ne zaman geçileceğine ilişkin nihai kararın 12 Temmuz'da alınacağı, bu plana ait başlıca detayların 19 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan bu ay sonunda günlük vaka sayısının 50 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi ve "Maalesef kendimizi daha fazla ölüme hazırlamalıyız" dedi ve ekledi:

"Fakat aşılamada bu kadar ilerlemişken normalleşme adımını atmazsak bunu başka ne zaman yapabiliriz?

"Ya virüsün daha avantajlı olduğu soğuk aylara ertelememiz gerekir ya da her şeyi önümüzdeki yıla bırakmak zorunda kalırız."

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