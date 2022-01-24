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İngiltere, Ukrayna’daki bazı büyükelçilik personelini geri çağırdı

#İngiltere#Ukrayna#Rusya
İngiltere, Ukrayna’daki bazı büyükelçilik personelini geri çağırdı

İngiltere, Ukrayna'da artan tehdit nedeniyle Kiev'deki bazı büyükelçilik personelini ülkeden çekme kararı aldı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken İngiltere konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya kaynaklı artan tehdit nedeniyle, başkent Kiev’deki bazı büyükelçilik personelinin ve ailelerinin geçici olarak ülkeye geri çağrıldığı kaydedildi. Büyükelçiliğin açık kalacağı belirtilen açıklamada, “Büyükelçilik, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarına konsolosluk yardımı ve destek sağlamak dahil temel çalışmalarını yürütmeye devam edecek” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da artan Rusya tehdidi nedeniyle Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılmaları talimatı vermişti. Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği ifade edilen bakanlık açıklamasında, duyurunun tahliye anlamına gelmediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için böyle bir karar aldığı ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko ABD'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yabancı ulusların diplomatik misyonlarının emniyetini ve güvenliğini sağlama hakkına saygı duyuyoruz. Ancak böyle bir adımın erken ve aşırı ihtiyatlı bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

UKRAYNA'DA 'RUS YANLISI YÖNETİM' İDDİASI

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dün Moskova’nın Ukrayna’da Rus yanlısı bir yönetim kurmayı planladığını iddia etmişti. Bakanlık açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’da Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediği ve Rus istihbaratının planın bir parçası olarak bazı eski Ukraynalı politikacılarla temas halinde olduğu belirtilmişti. İngiltere, Moskova’nın eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev’i Rus yanlısı hükümetin potansiyel lideri olarak gördüğüne ilişkin bilgiler elde edildiğini öne sürmüştü.

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#İngiltere#Ukrayna#Rusya

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