İngiltere uçağında bomba paniği

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Basına yeni yansıyan olaya göre, 30 yaşlarındaki bir kadın yolcu önce uçakta soyundu. Ardından yarı çıplak halde kokpite girmeye çalıştı. Yanında bomba olduğu söyleyen genç kadın, “Allahu Ekber” diye bağırarak ailesinin DEAŞ’lı olduğunu iddia etti. Olay havada paniğe neden olurken, uçak Paris’e acil iniş yapınca kadın tutuklandı. Olayın detaylarını kadının tutuklanmasına yardım eden yolcu Phillip O’Brien anlattı. 35 yaşındaki eski güvenlik personeli O’Brien, hosteslere “Onu neden yere sermiyorsunuz” diye sorduğunu, kimse yapmayınca kendisinin müdahale ettiğini anlattı.