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İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardı

#İngiltere#Türkiye#Seyahat
İngiltere Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardı

İngiltere hükümeti, koronavirüs seyahat kısıtlamalarında güncellemeye gitti. Alınan yeni kararla, Türkiye kırmızı listeden çıkarak “seyahat edilebilir ülkelerin” yer aldığı yeşil listeye geçti.

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İngiltere’de ülkeler risk gruplarına göre “kırmızı”, “sarı” ve “yeşil” olarak kategorilendirilirken, Türkiye 17 Mayıs’tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu. Yapılan güncellemeyi İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps Twitter hesabından, “Türkiye, Pakistan ve Maldivler dahil 8 ülke ve bölge 22 Eylül saat 04.00’ten itibaren kırmızı listeden çıkacak” diye duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter hesabından, “İngiltere’nin Türkiye’ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere’den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek” mesajını paylaştı.

OTEL KARANTİNASI KALKTI

Türkiye’nin yeşil listeye geçmesi daha önce uygulanan bir dizi kısıtlamanın kalkması anlamına geliyor. Kırmızı listedeyken yalnızca İngiltere vatandaşları ve İngiltere’de oturum izni olanlar Türkiye’den İngiltere’ye direkt seyahat edebilirken, bu kişilerin de ülkeye girişte 2.250 Sterlin ödeyerek 10 günlük otel karantinasına girmeleri gerekiyordu. Türkiye’nin yeşil listeye geçmesiyle birlikte söz konusu kısıtlamalar kaldırılmış oldu.

AŞILIYA TEST YOK

Shapps seyahatleri kolaylaştırmak adına kısıtlamalarla ilgili ek düzenlemeler de getirdiklerini açıkladı. Buna göre sarı liste kaldırılarak yalnızca yeşil ve kırmızı liste düzenlenmesine karar verildi. 4 Ekim’den itibarense İngiltere onaylı iki doz aşılı kişilerin İngiltere’ye gitmeden önce PCR testi yaptırması zorunluluğu da kaldırıldı. İngiltere’ye girişten sonraki ikinci günde yapılan PCR testi yerine de yanal test yaptırılabileceği duyuruldu.

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TURİST ARTABİLİR

İngiltere’de havayolu ve turizm şirketleri bir süredir kısıtlamalarda değişiklik yapılması çağrısında bulunuyordu. İngiliz basını son güncellemelerle birlikte İngiltere’den Türkiye’ye gelecek turist sayısında artış beklendiğini yazdı. The Sun gazetesi “İngiliz tatilcilerin en sevdiği noktalardan Türkiye kırmızı listeden çıkıyor” dedi.

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#İngiltere#Türkiye#Seyahat