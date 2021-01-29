İngiltere: Tatil geçerli bir seyahat gerekçesi değil

İngiliz hükümeti, “geçerli bir sebep” bildirmeden ülkeden ayrılmayı yasakladı. Seyahat öncesi bir form doldurarak yurtdışına çıkma gerekçesini bildirme zorunluluğu getirilirken, İçişleri Bakanı Priti Patel tatil yapmanın kısıtlamalar döneminde geçerli bir gerekçe olmayacağını açıkladı. “Tatile gitmek geçerli bir neden değildir. Bu nedenle seyahat etmek isteyen kişilerin önce neden seyahat etmeleri gerektiğine dair bir beyanda bulunmaları için yeni bir şart getireceğiz“ diyen Patel, havalimanlarında ve limanlarda daha fazla kontrol görevlisi bulundurulacağını bildirdi. Bakan Patel, kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceğine dair ayrıntı vermezken, geçerli seyahat nedenlerinin neler olduğuna yönelik bir bilgi de paylaşmadı.

33 ÜLKE KARA LİSTEDE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, “kara listeye” alınan ülkelerden İngiltere’ye gelenlerin on gün boyunca karantina otellerine gönderileceğini duyurdu. Otellerde karantinaya girenler masrafları kendileri karşılayacak. Başbakan Johnson, yolcuların “havaalanında karşılanacağını ve doğrudan karantinaya alınacağını” söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Afrika’nın komşu devletleri Burundi ve Ruanda “kara listeye” eklenen son ülkeler oldu. Tüm Güney Amerika ile güney Afrika ülkeleri, ayrıca Avrupa’dan Portekiz kısıtlama kapsamında. BAE’nin listeye eklenmesiyle bu ülkeden doğrudan uçuşlar durdurulurken, uygulamanın Dubai’de tatil yapan ya da çalışan çok sayıda İngilizi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

8 MART’A KADAR SÜRECEK

Normalleşmenin “birçok şeyin doğru gitmesine bağlı olduğunu” söyleyen Başbakan Boris Johnson ayrıca, İngiltere’deki koronavirüs kısıtlamalarının en az 8 Mart’a kadar süreceğini ve aşı uygulamasının başarısına bağlı olarak sürecin daha sonra da uzatılabileceğini açıkladı. Johnson, okulların tekrar açılacağı tarih olarak da yine 8 Mart’ı işaret etti. Koronavirüsün salgının Avrupa’da en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere’de şu ana kadar 3.7 milyonun üzerinde vaka görülürken, 103 bin kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BAKAN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE ÇIKIŞTI: İNSANLARIN AKLINI ÇELMEYİN

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşan fenomenleri ve ünlüleri eleştirdi. Salgın kısıtlamalarının başarılı olması için “insanların seyahat etmemesinin” önemli olduğunu vurgulayan Patel, “Birçok sosyal medya fenomeninin nerede olduklarına dair fotoğraflarla gösteriş yaptıklarını görüyoruz ve bunlar çoğunlukla güneşli yerler” dedi. Tatil paylaşımları sosyal medya kullanıcılarından da tepki görürken, birçok fenomen “iş gereği” bu seyahatleri gerçekleştirdiklerini söyleyerek kendilerini savundu.