İngiltere tarihinde bir ilk! Rekor seviyeye ulaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştuBüyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştu#Milli Piyango
Vedat Muriqi için transfer yarışını duyurdular Fenerbahçe ve Hull City...Vedat Muriqi için transfer yarışını duyurdular! Fenerbahçe ve Hull City...#Fenerbahçe
Ege için yeni uyarı sistemi Bakan Akardan Atinaya dikkat çeken mesajEge için yeni uyarı sistemi! Bakan Akar'dan Atina'ya dikkat çeken mesaj#Hulusi Akar
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
İşte yeni yılın ilk tablosu Bakan Kocadan uyarı: İlk aylardaki ciddiyete dönmeliyizİşte yeni yılın ilk tablosu! Bakan Koca'dan uyarı: İlk aylardaki ciddiyete dönmeliyiz#Omicron
Avcılarda doktora saldırmıştı... Flaş gelişmeyi Bakan Koca duyurduAvcılar'da doktora saldırmıştı... Flaş gelişmeyi Bakan Koca duyurdu#Doktor
İngiltere tarihinde bir ilk Rekor seviyeye ulaştıİngiltere tarihinde bir ilk! Rekor seviyeye ulaştı#İngiltere
Bolu Belediyesinin tartışma yaratan uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı#Bolu Belediyesi
Hesabını açanlar gözlerine inanamadı Banka 150 milyon Euroyu yanlışlıkla dağıttıHesabını açanlar gözlerine inanamadı! Banka 150 milyon Euro'yu yanlışlıkla dağıttı#İngiltere
Yangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı veda Kahreden detayYangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı veda! Kahreden detay#İzmir
Transferde devler karşı karşıya Otelde görüştüler iddiası ve Edin Viscadan transfer kararı...Transferde devler karşı karşıya! 'Otelde görüştüler' iddiası ve Edin Visca'dan transfer kararı... #Edin Visca
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Üstüne başına su gibi para harcadıÜstüne başına su gibi para harcadı!#Prens Harry
Defne Samyeli’nin kızı Derin gecelerdeDefne Samyeli’nin kızı Derin gecelerde!#Derin Talu
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere tarihinde bir ilk! Rekor seviyeye ulaştı

#İngiltere#Yılbaşı#Sıcaklık
İngiltere tarihinde bir ilk Rekor seviyeye ulaştı

İngiltere'de 31 Aralık ve yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak'ta hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaşmasıyla ülke tarihindeki en sıcak yılbaşı yaşandı.

Haberin Devamı

İngiltere'de 31 Aralık yılbaşı arifesinde rekor sıcaklıkların ardından bugün hava sıcaklığının 16 derecenin üzerine çıkmasıyla ülke tarihindeki en sıcak "1 Ocak (yılbaşı günü)" yaşandı. Bugün başkent Londra'daki St. James's Park'ta 16.2 santigrat dereceye yükselen sıcaklık ile "en sıcak yeni yıl günü rekoru" kaydedildi. Daha önce 1 Ocak gününde en yüksek sıcaklık 15.6 derece ile 1916'da İngiltere'nin güneyindeki Cornwall'da kaydedilmişti. Meteoroloji Ofisi, 31 Aralık gününde ise ülkenin Merryfield, Somerset, Nantwich ve Cheshire bölgelerinde kaydedilen 15.8 derece sıcaklık ile tarihin en yüksek yılbaşı arifesinin yaşandığını aktardı.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Ofisinden bir yetkili, ülkede Aralık sonu ve Ocak ayı başındaki ortalama sıcaklığın genellikle 7-8 santigrat derece civarında olduğunu, ancak güneybatıdan esen rüzgarların ülke genelindeki havanın daha sıcak olmasına yol açtığını ifade etti. Meteoroloji Ofisi, Azor Adaları'ndan geldiği düşünülen sıcak subtropikal hava akışının Salı gününden itibaren etkisini Kuzey Kutbu'ndan esen soğuk rüzgarlara bırakacağını ve hava sıcaklıklarının düşeceğini vurguladı. Ofisi Salı gününe kadar Edinburgh'da gündüz sıcaklıklarının 3 santigrat dereceye, Londra ve Cardiff'te ise 7 santigrat dereceye düşmesinin beklendiğini, İskoçya'nın kuzey kesimlerinde Salı gece yarısı ile Çarşamba sabahı arasında rüzgar ve kar görülebileceğine yönelik uyarı verdi.

BUZ PİSTİ KAPATILDI

Başkent Londra'da bir buz pateni pistine ev sahipliği yapan Somerset House, ülkede görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle buz pateni pistinin kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Devam eden sıcakların buzun kalitesi üzerindeki etkisi nedeniyle 1 Ocak'ta buz pistimizi kapatmak zorunda kaldık" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Yılbaşı#Sıcaklık

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri