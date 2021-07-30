İngiltere sürü bağışıklığına yaklaştı

Aşı olanlar ve hastalığı atlatanlarla birlikte vatandaşların yüzde 87’sinin antikor üreterek sürü bağışıklığına yaklaşıldığı bildirildi. Delta varyantının da etkisiyle sürü bağışıklığı için belirlenen oran ise yüzde 93. Son 7 gündür vakaların her yaş grubunda hızla düştüğü ülkede, salgının hemen hemen bittiği yorumları yapılıyor. Bunun öncesinde Delta varyantının etkisi ve tam açılma ile birlikte günlük vakaların git gide artacağı, ağustos sonuna kadar da günlük 100 bin vakaya ulaşılacağı tahmin ediliyordu. Ancak ülkede bir hafta öncekinin yaklaşık yarısı kadar, günlük 28 bine yakın yeni vaka kaydedildi. Sağlık Bakanlığı verileri enfeksiyon oranlarının giderek düştüğünü ve bu düşüşün özellikle 20’li yaşlardaki kişiler arasında en hızlı şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu. İngiltere’deki uzmanlar, salgının ülkede “neredeyse bittiği” değerlendirmesinde bulunuyorlar.

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