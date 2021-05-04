İngiltere sosyal mesafeyi kaldırıyor

Buna göre, 30 dakikada sonuç veren hızlı koronavirüs testleri günlük hayata yaygın şekilde entegre edilecek. Uzmanlar da böyle bir kararın önünde engel olmadığı görüşünde.

MASKEYE DEVAM

Maske kuralının halen geçerli olacağı belirtilirken, mekânların ve işletmelerin 15 ay sonra ilk kez tam kapasiteyle açılacağı bildirildi. Habere göre, mekânların havalandırma ve giriş sistemlerine de çok ciddi kurallar getirilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, birkaç pilot etkinlikte elde edilen başarının ardından bu karara sıcak baktığı belirtiliyor.

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