İngiltere sonunda sürü bağışıklığına kavuşuyor
Pandeminin başlangıcında virüsün yayılmasına karşı önlem almayarak sürü bağışıklığı yöntemini denediği için eleştirilen ve salgının ikinci yılında mutasyonlu virüslerle gündeme gelen İngiltere, hızlı yürütülen aşılama programının da yardımıyla CovId-19’a karşı toplumsal bağışıklık kazanmak üzere.
College London Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de pazartesi günü, yani 12 Nisan’da nüfusun yüzde 74’ü virüse karşı bağışıklık kazanmış olacak. Üniversitenin modellemesinde, koronaya karşı aşı veya hastalığı atlatarak bağışıklık kazananların sayısının nüfusun yüzde 70’ini aşmasının sürü bağışıklığı için yeterli olduğu kaydedildi.
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