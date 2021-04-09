İngiltere sonunda sürü bağışıklığına kavuşuyor

College London Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere’de pazartesi günü, yani 12 Nisan’da nüfusun yüzde 74’ü virüse karşı bağışıklık kazanmış olacak. Üniversitenin modellemesinde, koronaya karşı aşı veya hastalığı atlatarak bağışıklık kazananların sayısının nüfusun yüzde 70’ini aşmasının sürü bağışıklığı için yeterli olduğu kaydedildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara