İngiltere sokakları darmaduman! Binlerce kişi sokağa döküldü

Değişik gruplara mensup binlerce gösterici, yerel saatle 12.00'da Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi.

Ülkede 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen grup üyeleri, burada bir süre bekledikten sonra yürüyüşe geçti.

İçişleri Bakanlığı önünden geçen göstericiler, burada yapılan konuşmaların ardından Londra'nın işlek caddelerinde yürüyüşünü sürdürdü.

"Polise daha fazla yetkiye hayır", "Hakkımızı koruyun", "Susmayacağız" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Martta tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.

Londra'da nisanda düzenlenen gösteride ise polisle eylemciler arasında çatışma yaşanmış, 26 gösterici gözaltına alınmıştı.

TASARI

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak, çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

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