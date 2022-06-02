İngiltere sığınmacıları Ruanda’ya yolluyor

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İçişleri Bakanlığı, ilk grubun 14 Haziran’da Ruanda’ya gönderileceğini açıkladı. Uygulama eleştirileri de beraberinde getirirken, hem sığınmacılar hem de sivil toplum kuruluşları tarafından karara itiraz davası açılması bekleniyor.



6 BİN 500 KM UZAKTA



İngiltere ile Ruanda, geçtiğimiz aylarda 151 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı. İngiltere hükümetinin planına göre, İngiltere’den sığınma talep eden bazı kişiler, başvurularının değerlendirilmesi öncesinde Doğu Afrika ülkesi Ruanda’ya gönderilecek. İngiltere’den yaklaşık 6 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ruanda, sığınmacılarla ilgili sorumluluk sahibi olacak ve ülkeye gelen kişileri bir sığınma başvurusu sürecine sokacak. Bu süre içinde sığınmacılara Ruanda’da barınma olanakları sağlanacak ve başvurusu kabul edilenlere Ruanda’da beş yıllık eğitim ve destek içeren oturum izni verilecek.



BEKAR ERKEKLERE ÖNCELİK



Plan ilk olarak, 1 Ocak 2022 sonrasında botlarla İngiltere’ye gelmiş olan bekar erkeklerin gönderilmesini hedefliyor. Ruanda’daki sığınma başvurusu reddedilenler ise diğer vize türlerine başvurma hakkına sahip olacaklar. Planı eleştirenler, bu adımın “acımasızca” olduğunu kaydederek, Ruanda’nın insan hakları karnesine ilişkin endişelerini dile getiriyor.