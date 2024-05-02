İngiltere sığınmacıları Ruanda’ya yollamaya başladı

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İlk sınır dışı işlemi “gönüllü sınır dışı programı” kapsamında gerçekleşti. Gönüllü program, Londra’nın birkaç ay içinde başlatacağı zorunlu programdan farklı bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

KAÇAKLARA TUTUKLAMA

İngiliz basını, pazartesi günü İngiltere’den ayrılan şahsın, geçen sene sığınma talebinin reddedildiğini, “gönüllü sınır dışı programı” kapsamında Ruanda’nın başkenti Kigali’ye gönderilmeyi kabul ettiğini aktardı. The Sun, Afrika kökenli şahsın, ticari bir uçakla Kigali’ye gittiğini belirtti. Bununla beraber şahsın karşılığında 3 bin sterlin (3 bin 750 dolar) para aldığı da paylaşıldı. Diğer yandan zorunlu sınır dışı planı kapsamında, 1 Ocak 2022’den sonra yasa dışı yollardan gelen herkesin Ruanda’ya sınır dışı edilmesi öngörülüyor. Resmi rakamlara göre bu tarihten itibaren 50 binden fazla kişi İngiltere’ye geldi. Sunak hükümeti, zoraki sınır dışı işlemlerine temmuz ayında başlamayı planlarken İngiliz basını dün kaçakların yakalanması için düzenlenen baskınlara dair görüntüler yayınladı.