×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere sığınmacıları Ruanda’ya yollamaya başladı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Ruanda#Sığınmacı
İngiltere sığınmacıları Ruanda’ya yollamaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 07:00

İngiltere, düzensiz göçmenlerin Ruanda’ya sınır dışı edilmesine imkân tanıyan tartışmalı yasanın kabul edilmesinden bir hafta sonra, Doğu Afrika ülkesine ilk sığınmacıyı gönderdi.

Haberin Devamı

İlk sınır dışı işlemi “gönüllü sınır dışı programı” kapsamında gerçekleşti. Gönüllü program, Londra’nın birkaç ay içinde başlatacağı zorunlu programdan farklı bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

KAÇAKLARA TUTUKLAMA

İngiliz basını, pazartesi günü İngiltere’den ayrılan şahsın, geçen sene sığınma talebinin reddedildiğini, “gönüllü sınır dışı programı” kapsamında Ruanda’nın başkenti Kigali’ye gönderilmeyi kabul ettiğini aktardı. The Sun, Afrika kökenli şahsın, ticari bir uçakla Kigali’ye gittiğini belirtti. Bununla beraber şahsın karşılığında 3 bin sterlin (3 bin 750 dolar) para aldığı da paylaşıldı. Diğer yandan zorunlu sınır dışı planı kapsamında, 1 Ocak 2022’den sonra yasa dışı yollardan gelen herkesin Ruanda’ya sınır dışı edilmesi öngörülüyor. Resmi rakamlara göre bu tarihten itibaren 50 binden fazla kişi İngiltere’ye geldi. Sunak hükümeti, zoraki sınır dışı işlemlerine temmuz ayında başlamayı planlarken İngiliz basını dün kaçakların yakalanması için düzenlenen baskınlara dair görüntüler yayınladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Ruanda#Sığınmacı

BAKMADAN GEÇME!